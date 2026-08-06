Priverno, modifiche alla viabilità in Galleria Colle Staffaro: cosa cambia dal 7 agosto 2026

A Priverno, si annunciano cambiamenti alla viabilità, come comunicato dal Comune di Priverno. A partire dalle ore 22:00 del 7 agosto 2026 e fino alle 06:00 dell’8 agosto 2026, la carreggiata della SS 156 ‘Monti Lepini’ sarà chiusa durante la notte all’interno della Galleria ‘Colle Staffaro’.

Questa chiusura comporterà l’inaccessibilità totale della carreggiata, necessaria per effettuare lavori di ispezione e manutenzione. Per garantire la sicurezza degli utenti della strada, sarà attivato un senso unico alternato, gestito tramite un impianto semaforico o movieri.

In aggiunta, verrà imposto un limite di velocità di 40 km/h e un divieto di sorpasso per tutti i veicoli che transitano nella zona. Si invita automobilisti e pendolari a prestare particolare attenzione alla segnaletica provvisoria che verrà posizionata.

La chiusura notturna avrà un impatto significativo sui cittadini, in particolare su automobilisti e pendolari che utilizzano questa arteria. È consigliabile pianificare gli spostamenti in anticipo, tenendo a mente le limitazioni previste.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si raccomanda di consultare il post ufficiale pubblicato online.