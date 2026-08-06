Latina, ordinanza per la tutela degli animali: in vigore fino al 30 settembre

In risposta alle recenti ondate di caldo torrido e all’alta umidità, il sindaco Matilde Celentano ha emesso un’ordinanza per garantire il benessere degli animali d’affezione. Questo provvedimento è già attivo e resterà valido fino al 30 settembre.

L’ordinanza stabilisce divieti e regole specifiche per prevenire problemi come la disidratazione e i colpi di calore, riducendo il rischio di gravi conseguenze per negligenza nella cura degli animali. Queste misure sono fondamentali per tutelare la salute degli animali nel comune di Latina.

Il provvedimento si rivolge in particolare ai proprietari di animali domestici, i quali sono tenuti a seguire le nuove norme per garantire la sicurezza e il benessere dei loro amici a quattro zampe.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il testo completo dell’ordinanza, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Latina.