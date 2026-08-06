Latina, iscrizioni aperte per mensa scolastica 2026/2027

Il Comune di Latina informa che sono aperte le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica relativo all’anno scolastico 2026/2027. Questo è un servizio importante per le famiglie con bambini che frequentano le scuole della città.
Per ottenere tutte le informazioni necessarie, incluse le modalità di accesso e la documentazione richiesta, le famiglie possono consultare l’avviso completo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Latina. Qui troveranno anche indicazioni utili sui tempi e le modalità di iscrizione.
Tutti i dettagli sono accessibili al seguente link: Avviso pubblico iscrizione mensa scolastica a.s. 2026/2027. È consigliabile visitare il sito per rimanere aggiornati su eventuali novità riguardanti il servizio.