Sabaudia, incontro con Giuseppe Conte: appuntamento il 7 agosto

Il Comune di Sabaudia ha organizzato un incontro con Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, per confrontarsi su temi attuali e di interesse. L’evento si terrà presso la Corte Comunale il 7 agosto, con inizio alle 21.15.

Questo incontro fa parte di Sabaudia Incontra. Dialoghi in Corte, una serie di eventi pensati per stimolare discussioni su argomenti di rilevanza collettiva. Durante la serata, i partecipanti avranno l’occasione di ascoltare e condividere idee, visioni e opinioni su questioni contemporanee.

Per ora non ci sono informazioni specifiche riguardo alla modalità di partecipazione, né se ci saranno costi di ingresso o se sarà necessaria una prenotazione. È consigliabile monitorare i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti su queste informazioni.

Per ulteriori dettagli sull’evento o per qualsiasi chiarimento, gli interessati possono consultare il post ufficiale sul sito del Comune di Sabaudia, dove troveranno anche notizie aggiornate.

È utile seguire i canali social del Comune per rimanere informati su eventuali cambiamenti o ulteriori informazioni riguardanti l’incontro con Giuseppe Conte.