Sabaudia, protocollo d’intesa: rinnovo tra Comune e Pro Loco

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Il Comune di Sabaudia ha rinnovato il protocollo d’intesa con la Pro Loco, come comunicato in un post ufficiale. Questo accordo si propone di garantire una collaborazione costante per promuovere e valorizzare il territorio.

La firma del rinnovo è avvenuta grazie al sindaco Alberto Mosca e al presidente Gennaro Di Leva. Questo nuovo passo mira a rafforzare le attività culturali, turistiche e di accoglienza, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per il futuro di Sabaudia.

Il protocollo prevede la creazione di una rete di collaborazione stabile, dedicata alla gestione di eventi e iniziative che celebrano le tradizioni locali e le peculiarità ambientali. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’accoglienza di qualità, contribuendo a migliorare l’immagine della città.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Sabaudia.