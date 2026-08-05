Sabaudia, protocollo d’intesa: rinnovo tra Comune e Pro Loco

Il Comune di Sabaudia ha rinnovato il protocollo d’intesa con la Pro Loco, come comunicato in un post ufficiale. Questo accordo si propone di garantire una collaborazione costante per promuovere e valorizzare il territorio.

La firma del rinnovo è avvenuta grazie al sindaco Alberto Mosca e al presidente Gennaro Di Leva. Questo nuovo passo mira a rafforzare le attività culturali, turistiche e di accoglienza, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per il futuro di Sabaudia.

Il protocollo prevede la creazione di una rete di collaborazione stabile, dedicata alla gestione di eventi e iniziative che celebrano le tradizioni locali e le peculiarità ambientali. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’accoglienza di qualità, contribuendo a migliorare l’immagine della città.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Sabaudia.