Latina, Villaggio Europeo dello Sport 2026: invito a partecipare

Il Comune di Latina è alla ricerca di associazioni sportive, società e realtà attive nella promozione dello sport e del benessere. Queste realtà sono chiamate a manifestare il loro interesse per il Villaggio Europeo dello Sport 2026.

L’evento si terrà dal 19 al 30 settembre e trasformerà il centro città in uno spazio ampio e vivace dedicato allo sport, all’inclusione e alla partecipazione, in occasione della Settimana Europea dello Sport.

Le diverse attività si svolgeranno in vari punti del centro, tra cui l’Isola Pedonale, la ZTL, Via Diaz e l’Arena del Museo Cambellotti.

Le associazioni interessate dovranno presentare le loro candidature entro il 20 agosto. Per tutte le informazioni necessarie e la documentazione utile, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.

Per ulteriori chiarimenti, si consiglia di consultare il post ufficiale dell’ente.