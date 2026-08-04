Gaeta, conferito Encomio a Cosmo Di Mille, Rata e Valente

Il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha conferito uno Speciale Encomio della Città a Cosmo Di Mille, Maurizio Rata e Salvatore Valente, per il loro costante impegno artistico e culturale a favore della comunità locale.

Questo gruppo creativo, che ha iniziato la sua avventura nel 2010, si è dedicato alla riscoperta e alla promozione dell’identità di Gaeta. Il trio ha saputo unire in modo armonico le potenti immagini di Di Mille, la narrazione di Rata e la meticolosa cura dei testi e delle musiche di Valente.

La motivazione dell’Encomio evidenzia come questi artisti siano riusciti a raccontare, con grande sensibilità e attenzione alla storia, l’essenza e il patrimonio culturale di Gaeta e del suo Golfo.

Il loro lavoro, realizzato attraverso il cinema documentario, ha trasformato la storia in emozione, fornendo alle nuove generazioni strumenti per comprendere le proprie radici. Tra i progetti portati avanti dal trio ci sono la ricostruzione di eventi storici come l’Assedio del 1860/1861 e approfondimenti su figure significative come Caravaggio e Goliarda Sapienza.

Il Sindaco Leccese ha voluto esprimere la sua gratitudine per l’impegno di questi tre cittadini, sottolineando come continuino a trasformare la bellezza in un patrimonio condiviso da tutti.