Latina, donata la Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026

È ufficiale: la Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata nel Comune di Latina. Questo simbolo di grande prestigio è stato donato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per riconoscere il sostegno che l’amministrazione e i cittadini hanno offerto nel corso del tempo.

La donazione sottolinea l’apprezzamento per il supporto ricevuto durante il Viaggio della Fiamma Olimpica, che si è svolto lo scorso 26 dicembre. In quella occasione, Latina ha avuto l’opportunità di essere parte di una manifestazione sportiva e culturale di notevole rilevanza.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli riguardanti la cerimonia di consegna della torcia o gli eventi correlati. Tuttavia, la presenza della torcia in città stabilisce un legame con le prossime Olimpiadi invernali, avvicinando così la comunità a questo grande evento internazionale.

Per restare aggiornati e ottenere ulteriori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale sul sito del Comune di Latina.