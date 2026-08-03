Cisterna di Latina, Miss Universo: finale regionale il 4 agosto

Domani, martedì 4 agosto, Cisterna di Latina ospiterà la finale regionale del Lazio di Miss Universo, che si svolgerà in Piazza XIX Marzo. Questa manifestazione fa parte della rassegna Cisterna Estate agosto 2026.

Venti concorrenti, tutte provenienti dalle selezioni preliminari, si sfideranno per guadagnarsi un posto alle finali nazionali in programma in Puglia. La serata sarà animata da Angelo Rifino, un presentatore di sfilate e speaker radiofonico noto per la sua personalità vivace, che condurrà l’evento.

La madrina della serata sarà Lucilla Nori, modella italiana e vincitrice di Miss Universo Italia 2025. A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà anche una performance della cantautrice romana Ami, che allieterà il pubblico con le sue melodie.

L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 21:30 e l’ingresso è gratuito, offrendo a tutti la possibilità di trascorrere una serata all’insegna della moda, della musica e dello spettacolo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune.