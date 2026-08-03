Priverno, disinfestazione: nuovo passaggio notturno il 4-5 agosto

Il Comune di Priverno comunica che si effettuerà un nuovo passaggio per la disinfestazione su tutto il territorio comunale. Questo intervento è programmato per la notte tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con inizio a partire dalla mezzanotte e proseguendo fino alle ore 6.30.

La disinfestazione fa parte delle misure adottate per tutelare la salute pubblica e il benessere dei cittadini. Si raccomanda di prestare attenzione e di seguire le indicazioni che il Comune fornirà in merito a questa operazione.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune o contattare gli uffici competenti per ulteriori chiarimenti.