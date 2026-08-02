Gaeta, festività di San Domenico: appuntamento l’8 agosto

Sabato 8 agosto, si celebra la tradizionale festività di San Domenico presso la chiesa a lui dedicata, situata nella parte alta di Gaeta Vecchia. A presiedere la funzione sarà l’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari.
La celebrazione eucaristica inizierà alle 19.00 e rappresenta un’importante occasione di raccoglimento per la comunità locale, nonché per tutti coloro che portano nel cuore la devozione verso il santo.
Per chi desidera avere maggiori dettagli sulla festività, si suggerisce di visitare il post ufficiale su Facebook, dove verranno pubblicati aggiornamenti e informazioni utili.