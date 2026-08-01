Latina, approvato il nuovo Piano impianti pubblicitari

Il Consiglio comunale di Latina ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione numero 69, che riguarda il nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Questa decisione è un passo importante per la gestione degli spazi pubblicitari nella città, poiché definisce nuove regole e modalità per le affissioni. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulle modifiche immediate o sugli impatti concreti che il piano avrà.

Inoltre, non ci sono informazioni specifiche su quali cittadini saranno direttamente coinvolti e su come dovranno adeguarsi a questa nuova regolamentazione.

Per ulteriori chiarimenti e aggiornamenti, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune.