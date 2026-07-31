Sabaudia, gran finale nel segno di Domenico Modugno

Si avvicina un gran finale nel segno di Domenico Modugno, che avrà luogo presso la Piazzetta Peppino Impastato. Questa iniziativa è stata messa in piedi da Umberto Cappadoccia e il suo team, in sinergia con l’Ufficio Manifestazioni ed Eventi del Comune di Sabaudia.

La serata sarà dedicata a Domenico Modugno, uno dei più grandi artisti della canzone italiana. Durante l’evento, i presenti potranno assistere a varie performance artistiche che omaggeranno la sua musica e il suo importante ruolo nella cultura musicale del nostro paese.

Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici riguardo alla data e all’ora dell’evento, quindi si consiglia a tutti i cittadini di tenere d’occhio i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti.

L’evento si preannuncia come un’importante occasione di incontro e celebrazione della musica italiana, e l’amministrazione comunale invita tutti a partecipare con entusiasmo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Sabaudia.