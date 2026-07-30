Latina, evento di prevenzione: test e consulenze gratuite il 14 settembre

Il Comune di Latina organizza un evento dedicato alla prevenzione e al benessere dei cittadini. Questo incontro si svolgerà lunedì 14 settembre presso la Farmacia Comunale di Viale Kennedy 42, dalle 15:00 alle 19:00.

Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno accedere gratuitamente a vari servizi, come il Test BIA, utile per analizzare la composizione corporea, e ricevere una consulenza nutrizionale su misura offerta dalla Dott.ssa Giulia Busetto, biologa nutrizionista. Ci saranno anche approfondimenti su temi rilevanti come il diabete di tipo 2 e la nutrizione oncologica.

In aggiunta, si potranno effettuare misurazioni gratuite della glicemia e controlli del colesterolo. Sono previste anche consulenze mirate per chi convive con patologie oncologiche e diabetologiche.

I posti sono limitati, quindi per prenotare un appuntamento è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 334 623 3337.

È un’opportunità da non perdere per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, quindi vi aspettiamo numerosi!