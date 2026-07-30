Latina, evento di salute: analisi e consulenze gratuite il 14 settembre

Il Comune di Latina ha organizzato un evento dedicato al benessere e alla prevenzione, che si svolgerà lunedì 14 settembre. L’incontro avrà luogo presso la Farmacia Comunale di Viale Kennedy 42, dalle 15:00 alle 19:00, e sarà condotto dalla Dott.ssa Giulia Busetto, biologa nutrizionista.

Durante questa giornata, i cittadini potranno usufruire gratuitamente di vari servizi, tra cui il Test BIA, utile per analizzare la composizione corporea e ricevere consulenze nutrizionali personalizzate. Saranno anche forniti approfondimenti su temi come il diabete di tipo 2 e la nutrizione in ambito oncologico.

In aggiunta, sarà possibile effettuare la misurazione della glicemia e controllare il colesterolo senza alcun costo. Ci sarà anche una consulenza dedicata a chi ha patologie oncologiche e diabetologiche.

I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare. Per fissare un appuntamento, gli interessati possono inviare un messaggio WhatsApp al numero 334 623 3337.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina.