Cisterna di Latina, disinfestazione antizanzare: cosa fare il 31 luglio

Tra la notte del 31 luglio e il 1 agosto 2026, dalle ore 23 fino alle 5 del mattino successivo, si svolgerà un intervento di disinfestazione per combattere le zanzare a Cisterna di Latina. Questo intervento, che si ripeterà ogni mese, interesserà diverse aree del comune.

La ditta incaricata provvederà a trattamenti adulticidi e larvicidi in specifiche località, tra cui: Collina dei Pini (Via Appia), Le Castella (via Kennedy, via delle Mimose, via dei Ciliegi, una parte di via Civitona e via Giovanni XXIII), XVII Rubbie (parte di via Plinio il Vecchio e via Bacco), Colle Marcaccio (via Colle Marcaccio), Isola Bella (parte di via dei Rangers e via Isolabella), Olmobello (una parte di via Nettuno e via Piemonte), Sant’Ilario e Piano Rosso (una parte di via del Valloncello e strade interne), Castelverde (strade interne), Prato Cesarino (una parte di via Prato Cesarino e una parte di via Torre Astura), Borgo Flora (via dei Bonificatori, via Flora, una parte di via Casalini, via San Giuseppe e una parte di via Corridoni), Doganella di Ninfa (una parte di via Ninfina e una parte di Largo Galamini), Cerciabella (una parte di via Provinciale per Latina).

Si raccomanda ai residenti delle zone interessate di adottare alcune precauzioni: chiudere porte e finestre, non esporre all’esterno cibi o vestiti, rimuovere giocattoli per bambini e prestare attenzione agli animali domestici, assicurando che abbiano ripari e abbeveratoi al coperto.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Cisterna di Latina.