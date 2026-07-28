Latina, evento scolastico: cerimonia borse di studio

Oggi si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio per il Premio “Giuseppe Manzi”, riservato a otto studenti che si sono distinti per i loro eccellenti risultati scolastici.

Questo riconoscimento celebra l’impegno e la dedizione degli studenti meritevoli. Tuttavia, al momento non sono stati divulgati né il luogo né l’orario in cui si terrà la cerimonia.

Per chi fosse interessato a conoscere maggiori dettagli sul premio e sui criteri di selezione, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove sono disponibili ulteriori informazioni.

Invitiamo i cittadini a tenere d’occhio i canali ufficiali del Comune per restare aggiornati su eventuali novità riguardanti l’evento.