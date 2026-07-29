Sabaudia, avviso interruzione servizio idrico: 28 luglio 2026

Sabaudia avvisa i cittadini che il 28 luglio 2026, dalle 17.30 alle 20.30, ci sarà un’interruzione del servizio idrico.
Questo disservizio è causato da un guasto elettrico riscontrato presso l’impianto di Bella Farniana. Durante questo intervallo, è possibile che l’intero comune di Sabaudia subisca la sospensione del servizio.
Il ripristino dell’acqua avverrà al termine dei lavori, a meno di imprevisti. Si raccomanda ai cittadini di prendere le dovute precauzioni in questo periodo di interruzione.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde dedicato a emergenze e guasti: 800 626 083.
È consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti sulla situazione in corso.