Gaeta, Consiglio Comunale: concessione campo di calcetto il 30 luglio

Il Comune di Gaeta ha convocato un Consiglio Comunale per giovedì 30 luglio alle ore 15:00. Tra i temi da trattare c’è una proposta per la concessione dell’ex campo di calcetto ubicato in via Pisa agli Istituti Riuniti del Lazio (IRL).
Questa concessione mira a realizzare un polo d’eccellenza per l’inclusione, la socializzazione, l’integrazione e la pratica sportiva rivolta a bambini e ragazzi con disabilità, inclusi quelli affetti da disturbi dello spettro autistico.
Il progetto vuole assicurare uno spazio idoneo per facilitare l’inclusione sociale e le attività sportive per i giovani con disabilità. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni riguardo alle modalità di accesso o all’utilizzo del campo stesso.
Per ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune o di contattare direttamente l’ufficio competente.