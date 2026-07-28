Latina, bando per Enti del Terzo Settore: domande entro il 31 luglio

È attualmente aperto il bando pubblico Spazio IdeaKennedy, destinato agli Enti del Terzo Settore che hanno una forte componente giovanile (sotto i 35 anni) e che desiderano gestire uno spazio innovativo dedicato alla creatività e alla partecipazione. Le candidature possono essere presentate fino al 31 luglio.

Questo Spazio IdeaKennedy è concepito come un ambiente stimolante, ideale per sviluppare idee, progettualità e opportunità per i giovani del territorio. Il bando rappresenta una concreta occasione per chi intende contribuire attivamente alla crescita della comunità giovanile.

Le domande possono essere presentate da Enti del Terzo Settore che puntano principalmente su iniziative rivolte a ragazzi e ragazze sotto i 35 anni. È fondamentale che i candidati verifichino attentamente i requisiti specifici indicati nell’avviso pubblico.

Per procedere con la domanda, gli interessati sono invitati a visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove possono consultare l’avviso completo. Qui troveranno tutte le informazioni necessarie per la candidatura, inclusi i documenti richiesti e le modalità di invio.

Ricordiamo che la scadenza per presentare le candidature è fissata per il 31 luglio. È consigliabile non aspettare gli ultimi giorni per inviare la propria proposta.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Latina, dove è disponibile il testo integrale del bando e informazioni aggiuntive.