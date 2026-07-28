Gaeta, Consiglio Comunale: convocazione straordinaria il 30 luglio

Il Consiglio Comunale di Gaeta si riunirà in seduta pubblica straordinaria il 30 luglio alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare nell’edificio comunale di Piazza XIX Maggio. I lavori procederanno fino all’esaurimento di tutti i punti all’ordine del giorno e, se necessario, si proseguirà anche nei giorni successivi a partire dalle ore 09:00.
Tra i temi in discussione ci sono il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze emesse dal Tribunale Civile e l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2026.
Il presidente del Consiglio Comunale, Dott. Gennaro Dies, coordinerà i lavori. È possibile che la seduta si protragga oltre la mezzanotte, se necessario.
Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il post ufficiale del Comune.