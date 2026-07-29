Priverno, evento folkloristico: tappa il 29 luglio a Fossanova

Mercoledì 29 luglio, alle ore 21:00, il Borgo di Fossanova accoglierà una tappa del Latium World Folkloric Festival, una rassegna internazionale interamente dedicata a musiche, danze e arti popolari. Questo evento gode del supporto del Comune di Priverno e ha ottenuto il riconoscimento del CIOFF®, ONG ufficialmente collegata all’UNESCO.

La manifestazione si propone di creare un ponte tra culture diverse, promuovendo pace e solidarietà tra i popoli attraverso il patrimonio immateriale. A esibirsi saranno più di 200 giovani artisti, provenienti da nazioni come Argentina, Bolivia, Colombia, Ucraina e l’Isola di Pasqua (Rapa Nui). Come ospite d’onore parteciperà il gruppo Mana Ma’Ohi.

Questa manifestazione offre un’importante opportunità per far conoscere il turismo e la cultura della Città di Priverno e dell’area dei Monti Lepini. Il programma include uno spettacolo vivace e ricco di colori e suoni, con ingresso gratuito per tutti, sia per i cittadini che per i visitatori.

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