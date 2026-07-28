Sabaudia, ‘Storie a Palazzo’: rassegna di musica e teatro

Il Comune di Sabaudia ha dato vita alla rassegna ‘Storie a Palazzo, tra Musica e Teatro’, che avrà luogo presso la scalinata di Palazzo Mazzoni. Questo progetto si propone di unire cultura e intrattenimento, offrendo spettacoli di musica e teatro di vari generi.

L’evento si svolgerà durante l’estate e si protrarrà fino al 30 luglio. Attualmente, tuttavia, non ci sono informazioni dettagliate riguardo a date e orari degli spettacoli, né sui costi d’ingresso o sulla necessità di prenotazione.

Il progetto è sostenuto dal Comune di Sabaudia, con il consigliere delegato al Turismo e alle Attività Produttive, Giovanni Pietro Fogli, che gioca un ruolo attivo nell’iniziativa. La sinergia tra gli amministratori è fondamentale per realizzare proposte di qualità che possano attrarre residenti e visitatori, contribuendo a far conoscere meglio il territorio.

La rassegna avrà inizio con la partecipazione di Luca Ward e prevede eventi interessanti nei mesi successivi, anche se al momento non sono disponibili dettagli sui singoli spettacoli o sugli artisti coinvolti. Si punta a trasformare uno dei luoghi simbolo della città in un palcoscenico all’aperto, creando una connessione tra cultura e turismo.

Per restare informati e ottenere ulteriori dettagli su questo evento, è possibile consultare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Sabaudia.