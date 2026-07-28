Cisterna di Latina, ModAmore 2026: successo della sfilata

Domenica 26 luglio, la sfilata ModAmore 2026 ha riscosso un grande successo a Palazzo Caetani, dando il via alla 15esima edizione della rassegna Cisterna Estate 2026.

La serata, ricca di fascino e emozioni, ha visto il pubblico affollare ogni posto disponibile sulla passerella rossa della scalinata. Il direttore artistico Cristian Ciriaci ha progettato e organizzato l’evento in uno stile televisivo, offrendo visibilità a diversi brand locali e ai talenti emergenti.

Modelle, cantanti e ballerini di ogni età si sono esibiti con grande eleganza, presentati dalla speaker Tiziana Mammucari di Studio 93 e da Daniele Abbafati de I Fatti Vostri di Rai Uno. Le coreografie sono state affidate alla talentuosa venezuelana Lusmary Susarra.

Tra gli spettatori, erano presenti il vice sindaco Maria Innamorato, la consigliera comunale delegata a Turismo, eventi e spettacoli Aura Contarino, e il giornalista e musicista Angelo Martini.

Tra i marchi prestigiosi che hanno partecipato, figurano Atelier Sposapiù di Anna Ferrante, Piccoli Stili per l’abbigliamento infantile, CDLC moda per uomo, 3D Store La Svolta, Sionika di Giulia Scioni e Nee Couture di Noemi Borgetti.

Una delle sorprese della serata è stata la presenza del cantautore Francesco Arrù, che ha partecipato al taglio finale della torta, realizzata da Punto Dolce di Massimiliano Palma. Le acconciature da sposa sono state curate da Matteo Pellacchi, mentre Chriv di Christian Vigliotta ha fornito acconciature per le stiliste. Il trucco è stato realizzato da Cinzia Grossi, Micaela Cusella, Anya e Marta Magliocchetti. Foto e video sono stati curati da Ciriaci Fotografi.