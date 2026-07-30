Gaeta, modifiche alla viabilità in occasione dei festeggiamenti

Gaeta annuncia nuove modifiche alla viabilità, come comunicato nel post di CittadiGaeta. Le variazioni interesseranno Piazza Villa delle Sirene, Via Nettuno e Lungomare G. Caboto, e saranno valide dal 30 luglio al 13 agosto 2026.

In occasione dei festeggiamenti tradizionali per Maria SS. di Porto Salvo, sono state apportate modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in città. Queste misure sono state pensate per garantire la sicurezza durante le celebrazioni religiose e gli eventi collegati.

Le variazioni interesseranno in particolare i residenti, i commercianti e i visitatori della zona. Nel periodo indicato, automobilisti e pedoni sono invitati a prestare attenzione alle segnaletiche temporanee che verranno esposte.

Il provvedimento avrà inizio il 30 luglio 2026, con una sospensione temporanea della circolazione veicolare dalle ore 22:00 alle ore 23:30, e proseguirà fino al termine della processione religiosa.

Dal 3 al 13 agosto 2026, la circolazione sarà limitata dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per consentire il posizionamento degli stand fieristici. Durante questo periodo, saranno in vigore divieti di sosta e transito in alcune aree, tra cui Piazza Villa delle Sirene e Via Nettuno.

Si raccomanda a cittadini e visitatori di pianificare con anticipo i propri spostamenti e di collaborare con la Polizia Locale per garantire il regolare svolgimento delle festività. Per ulteriori dettagli o aggiornamenti, si invita a consultare il post ufficiale disponibile online.