Cisterna di Latina, chiusura della SS.7 Appia: cosa cambia

Cisterna di Latina informa che la SS.7 Appia è attualmente chiusa nel tratto compreso tra l’incrocio di Via della Quaglia e lo stabilimento Findus. Questa chiusura è stata disposta a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona.

Il divieto di transito interessa entrambe le direzioni di marcia, pertanto si consiglia a tutti gli automobilisti di optare per percorsi alternativi, evitando di attraversare l’area colpita dall’incidente.

Questo provvedimento ha un impatto diretto sugli automobilisti e sui residenti, che sono invitati a prestare particolare attenzione e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto della situazione attuale.

Al momento non sono disponibili informazioni riguardo alla durata della chiusura, né sui dettagli relativi all’incidente o alle persone coinvolte. È consigliabile rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali del Comune.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione della viabilità, è possibile visitare il link fornito dal Comune: Telegram – Info Viabilità.