Priverno, Notte Bianca: appuntamento il 1 agosto 2026

Il 1 agosto 2026, Priverno si prepara a vivere di nuovo la magica Notte Bianca. Questo evento coinvolge il Comune di Priverno, la Pro Loco, Priverno Innova e il Gruppo “I Ragazzi della Notte”, insieme a numerose altre associazioni locali.

Quest’anno si festeggia l’XI Edizione, che è diventata nel tempo uno degli eventi più attesi dell’intera Provincia di Latina. Durante la Notte Bianca, le piazze si trasformeranno in un tripudio di suoni e colori, ispirati dal tema di quest’anno, che si caratterizza per l’energia fluo.

Il programma prevede un variegato cartellone di spettacoli dal vivo e concerti, con le migliori cover band pronte a far cantare e ballare il pubblico con i brani più amati. Il Sindaco Anna Maria Bilancia ha elogiato il lavoro degli organizzatori, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza durante l’evento.

In aggiunta, il Sindaco ha richiesto un impegno costante per mantenere elevati standard di sicurezza, collaborando con gli uffici comunali per assicurare che la serata sia serena e piacevole per tutti.

La Notte Bianca di Priverno si configura quindi non solo come un’occasione di intrattenimento, ma anche come un’opportunità per vivere la città in un clima di condivisione e rispetto reciproco.