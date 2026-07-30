Sabaudia, servizi comunali: domande aperte per progetti su autismo

Il Comune di Sabaudia ha avviato la raccolta di domande per i progetti dedicati a chi vive con disturbi dello spettro autistico. Questa iniziativa si rivolge a bambini, ragazzi e adulti residenti nei Comuni del Distretto Sociosanitario LT2.
I progetti offrono percorsi personalizzati che puntano a favorire la socializzazione, l’autonomia, l’inclusione, l’attività sportiva, la cultura e il supporto alle famiglie. Coloro che sono interessati possono presentare la propria domanda seguendo le indicazioni contenute nel comunicato ufficiale del Comune.
Per poter partecipare, è necessario soddisfare alcuni requisiti specificati nell’Avviso pubblico. Le domande devono essere inviate esclusivamente in formato cartaceo al PUA, complete della documentazione necessaria.
Per ulteriori dettagli riguardo ai requisiti di partecipazione e alle modalità di invio delle domande, è consigliabile consultare l’Avviso disponibile sul sito ufficiale del Comune.
Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare direttamente gli uffici competenti del Comune di Sabaudia.