Cori, carenza d’acqua in fase di risoluzione nella Valle

Il Comune di Cori ha reso noto che la carenza d’acqua che ha interessato la zona di Cori Valle è in via di risoluzione. I tecnici di Acqualatina sono attivamente impegnati nel ripristino del servizio di fornitura idrica.

Questa situazione è particolarmente rilevante per i residenti, dato che la mancanza d’acqua ha avuto un impatto sulla disponibilità di acqua potabile e sulla gestione delle attività quotidiane. Al momento, non sono disponibili dettagli precisi su quando il servizio sarà completamente ripristinato.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, si consiglia di consultare il comunicato ufficiale del Comune di Cori e i canali istituzionali di Acqualatina, dove verranno fornite le notizie più recenti riguardo la situazione.