Latina, riapertura area giochi: Parco Falcone e Borsellino

Il Comune di Latina ha annunciato la riapertura dell’area giochi del Parco Falcone e Borsellino. Sono stati completati con successo gli interventi di disinfestazione e le verifiche sull’attrezzatura ludica, incluso il gioco “T-Rex”.

Questa novità è accolta con entusiasmo dalle famiglie della città, che possono finalmente far tornare i propri bambini a giocare in uno spazio pubblico reso più sicuro e attrezzato. Le operazioni effettuate garantiscono non solo la sicurezza, ma anche l’igiene dell’area giochi, fondamentali per la serenità dei genitori e il divertimento dei piccoli.

Per chi fosse interessato a ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune sul sito web o sui canali social dedicati. Tanta attesa ha portato a questo momento, e ora le famiglie possono godere di un luogo di svago rinnovato e accogliente.