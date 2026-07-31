Latina, contributi per libri di testo: domande entro il 3 settembre 2026

Dal 3 agosto al 3 settembre 2026, gli studenti residenti nel Comune di Latina possono presentare la domanda per ottenere contributi destinati all’acquisto di libri di testo e materiali scolastici.
Questi contributi supportano l’acquisto di vari materiali, tra cui:
- libri di testo
- dizionari
- libri di lettura scolastici consigliati
- sussidi didattici digitali
- notebook e tablet
Possono richiedere questi aiuti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, a condizione che il loro ISEE non superi i € 15.493,71.
Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale eCivis, utilizzando le credenziali SPID o CIE.
Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.