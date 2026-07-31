Cisterna di Latina, Latium World Folkloric Festival: appuntamento 31 luglio e 1 agosto a Piazza XIX Marzo

Il Latium World Folkloric Festival – CIOFF avrà luogo a Cisterna di Latina, precisamente in Piazza XIX Marzo, il 31 luglio e il 1 agosto. Questa manifestazione celebra le musiche e le danze popolari di diverse culture del mondo, promuovendo valori di Pace, Solidarietà e Tolleranza.

Il festival inizierà il venerdì 31 luglio alle ore 21:00, con esibizioni provenienti da Argentina, Polonia e Isola di Pasqua (Cile). Anche la serata di sabato 1 agosto si svolgerà alla stessa ora, sempre alle 21:00, e presenterà artisti che si esibiranno con danze e musiche tradizionali di Bolivia, Colombia e Ucraina.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. Questa è un’opportunità imperdibile per immergersi in un vivace scambio culturale internazionale.

L’evento è organizzato dal CIOFF, un ente internazionale che si dedica alla promozione delle tradizioni folkloriche e culturali di tutto il mondo. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Cisterna di Latina.