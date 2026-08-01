Gaeta, servizi comunali: lavaggio marciapiedi e cassonetti

Il Comune di Gaeta comunica che il lavaggio dei marciapiedi e dei cassonetti viene effettuato con cadenza regolare. Questo intervento è parte di un programma di manutenzione urbana che non richiede aggiornamenti frequenti sui social media.

Sebbene non sia stata indicata una data specifica per questi servizi né un luogo preciso in cui si svolgono, è fondamentale sapere che le operazioni sono attualmente in atto.

Per il momento, non ci sono dettagli sui cittadini coinvolti o su come accedere al servizio. Gli interventi proseguono senza interruzioni programmate.

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare i canali ufficiali del Comune di Gaeta o di consultare il post dedicato sulla loro pagina Facebook.