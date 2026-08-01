Priverno, concorso fotografico intercomunale: partecipazione aperta

Il Comune di Priverno ha avviato un concorso fotografico intercomunale dal titolo ‘Obiettivo San Tommaso: Memorie e Testimonianze’, in collaborazione con l’Associazione Lumen Ecclesiae APS e le Amministrazioni di Aquino, Monte San Giovanni Campano, Maenza e Loreto Aprutino.

Questo concorso rappresenta un’opportunità per raccontare la storia e la bellezza del nostro territorio attraverso le immagini. I partecipanti sono invitati a inviare fotografie che esplorino temi come luoghi e memoria, patrimonio storico e artistico, devozione e tradizione, paesaggio e territorio, eventi e comunità, oltre ai valori tomistici.

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o residenza. Ogni fotografo potrà inviare fino a 7 fotografie, che dovranno essere scattate nel territorio di Priverno o nei comuni partner. Le opere devono essere inviate via e-mail all’indirizzo lumenecclesiae25@gmail.com entro il 30 settembre 2026, entro le ore 23:59.

Le fotografie selezionate saranno utilizzate per il Calendario Ufficiale del Gemellaggio Tomista 2027 e verranno esposte in una Mostra Fotografica Itinerante. Il vincitore avrà l’onore di vedere la propria immagine sulla copertina del calendario e riceverà un riconoscimento speciale per il proprio lavoro.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il bando ufficiale sul sito del Comune di Priverno.