Latina, Piano impianti pubblicitari: approvato dal Consiglio

Il Consiglio comunale di Latina ha approvato all’unanimità la delibera numero 69, relativa al nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Questa decisione segna un passo importante per la gestione degli spazi pubblicitari nella città.

Il piano, che definisce le modalità di affissione e l’utilizzo degli impianti pubblicitari, è stato convalidato durante la seduta di oggi del Consiglio. Tuttavia, non sono stati resi noti dettagli riguardo a quando e dove si è tenuto l’incontro.

Non sono state diffuse informazioni sui cittadini coinvolti o sui possibili metodi di consultazione. Pertanto, i residenti di Latina possono trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti consultando il post ufficiale del Comune.

Per chi desidera approfondire, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Latina o di seguire il link fornito nel post.