Cisterna di Latina, nuovo Gruppo di Lavoro per il Trasporto Pubblico

A Cisterna di Latina è nato un Gruppo di Lavoro per il Controllo e Monitoraggio del trasporto pubblico locale. Questo gruppo ha il compito di ripristinare il servizio come era prima dell’attivazione dell’Unità di Rete (UDR) n. 10 “Litorale Sud”. La decisione di costituire questo organismo è arrivata dopo un consiglio comunale urgente, richiesto dal Sindaco Valentino Mantini, che ha ottenuto il consenso unanime per la sua creazione.

Il gruppo è guidato dal Sindaco e include diversi consiglieri comunali, tra cui Piero Paliani, Claudia Cori e Elio Sarracino. Sono previsti anche membri tecnici, come l’Arch. Consuelo Fadione e il Comandante della Polizia Locale, dott. Raoul De Michelis.

Il Sindaco ha evidenziato l’importanza di seguire l’andamento del servizio e di attuare eventuali correttivi da parte di ASTRAL, l’ente che gestisce il servizio. Sono stati segnalati alcuni disagi dai comitati di quartiere, in particolare la riduzione delle corse e degli orari, con attenzione alle esigenze degli studenti che si recano a scuola.

Il Gruppo di Lavoro sarà a disposizione dei comitati di quartiere e delle associazioni interessate, come Codacons, per garantire un dialogo continuo e offrire l’opportunità di partecipare ai tavoli tecnici.