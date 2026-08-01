Sabaudia, servizio ‘Tutti al Mare’: potenziato ad agosto

Il Comune di Sabaudia ha scelto di ampliare il servizio gratuito ‘Tutti al Mare’, che sarà attivo dal 1° al 31 agosto. Questa iniziativa è rivolta sia ai residenti che ai turisti presenti sul territorio durante il mese di agosto.

Durante tutto il mese, il servizio funzionerà ogni giorno. Il trasporto sarà effettuato con un veicolo appositamente attrezzato, pensato per chi ha difficoltà motorie, e garantirà un accesso agevole e sicuro alla spiaggia, accompagnando le persone direttamente dal loro domicilio fino al mare.

Per poter usufruire di questo servizio, è necessaria la prenotazione, che andrebbe effettuata preferibilmente con un preavviso di 48 ore. Gli interessati possono contattare la ditta Satline, responsabile della gestione del servizio, al numero 334 6430934.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia.