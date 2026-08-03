Cori, disservizio idrico: aggiornamenti da Acqualatina

Il Comune di Cori informa i cittadini riguardo a un disservizio idrico dovuto a problemi nel servizio offerto da Acqualatina. Gli uffici comunali sono in costante comunicazione con i tecnici del gestore per affrontare la situazione attuale.

Attualmente, non ci sono informazioni dettagliate sulle criticità idriche e non è stata comunicata alcuna data o orario specifico per l’inizio del disservizio. Si invita la cittadinanza a rimanere in attesa di nuovi aggiornamenti.

Il Comune è in attesa di notizie e interventi risolutivi da parte di Acqualatina, per poter ripristinare il servizio idrico nella zona nel minor tempo possibile.

Per segnalazioni o ulteriori informazioni, si raccomanda di seguire i canali ufficiali del Comune di Cori.