Latina, seduta di Question Time: segui la diretta streaming

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Latina sta ospitando in queste ore una seduta di Question Time, un’opportunità per i cittadini di porre domande direttamente ai rappresentanti del Comune.

La seduta è trasmessa in diretta streaming, permettendo a chiunque di seguirla comodamente da casa. Per accedere alla diretta, è sufficiente cliccare sul link presente nel post ufficiale del Comune di Latina.

Per seguire la diretta, potete collegarvi a questo indirizzo: latina.consiglicloud.it/home.

Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo al luogo, alla data o agli orari della seduta, né sull’identità dei partecipanti.

Per rimanere informati o per ulteriori chiarimenti, è consigliabile visitare il post ufficiale del Comune di Latina.