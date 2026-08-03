Latina, seduta di Question Time: segui la diretta streaming

Latina sta ospitando in queste ore una seduta di Question Time, un’opportunità per i cittadini di porre domande direttamente ai rappresentanti del Comune.
La seduta è trasmessa in diretta streaming, permettendo a chiunque di seguirla comodamente da casa. Per accedere alla diretta, è sufficiente cliccare sul link presente nel post ufficiale del Comune di Latina.
Per seguire la diretta, potete collegarvi a questo indirizzo: latina.consiglicloud.it/home.
Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo al luogo, alla data o agli orari della seduta, né sull’identità dei partecipanti.
Per rimanere informati o per ulteriori chiarimenti, è consigliabile visitare il post ufficiale del Comune di Latina.