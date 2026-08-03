Sabaudia, Centro Anziani: apertura a Borgo San Donato dal 6 agosto

Il Comune di Sabaudia ha reso noto che il Centro Anziani di Borgo San Donato aprirà finalmente le sue porte, un evento atteso da molti. L’inaugurazione è fissata per il 6 agosto alle ore 18, come riportato nel comunicato ufficiale.

Questa nuova struttura rappresenta un’opportunità importante per gli anziani della zona, poiché offre uno spazio dedicato all’incontro e alla socializzazione. Gli utenti potranno partecipare a una serie di attività e vivere momenti di condivisione e svago. Con l’apertura di questo centro, si completa la rete comunale dei Centri Anziani, già operativi a Sabaudia e Borgo Vodice.

Il servizio è progettato principalmente per gli anziani, che potranno accedere al centro e unirsi alle varie iniziative che verranno organizzate. Nelle prossime settimane, il Comune fornirà ulteriori dettagli su come iscriversi e partecipare alle attività.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune o contattare direttamente l’ufficio competente.