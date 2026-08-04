Latina, arrivo della Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026

La Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026 è finalmente giunta nel Comune di Latina, portando un messaggio significativo per la nostra città. Questo prestigioso simbolo è stato donato alla comunità dalla Fondazione Milano Cortina 2026, in segno di riconoscenza per il sostegno ricevuto dall’amministrazione e dai cittadini durante il passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica, avvenuto lo scorso 26 dicembre.

Ricevere la torcia non è solo un modo per riconoscere il contributo della città, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per i cittadini di Latina, che si preparano a vivere l’emozione del grande evento olimpico atteso nel 2026.

Chi è interessato a scoprire di più sull’arrivo della torcia e sul suo significato simbolico può consultare il post ufficiale sul sito del Comune di Latina, dove sono disponibili ulteriori dettagli e informazioni utili.