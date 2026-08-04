Priverno, Priverno Festival Jazz: appuntamento dal 7 al 9 agosto 2026

Dal 7 al 9 agosto 2026, Priverno sarà il palcoscenico dell’ottava edizione del Priverno Festival Jazz, che si terrà in Piazza del Comune. Questo festival è reso possibile grazie alla sinergia tra il Comune di Priverno e le associazioni CAMPO LIBERO e PRJSMA, sotto la direzione artistica di Gianni Pucci e Walter Fantozzi.

Con ingresso libero, il festival è uno degli eventi culturali più attesi dell’estate nel territorio pontino, dove musica di qualità si unisce alla scoperta delle meraviglie locali. Nel corso degli anni, ha visto esibirsi artisti di rilevanza internazionale e giovani talenti, attirando un pubblico sempre più vasto.

La rassegna avrà inizio venerdì 7 agosto con la Priverno Jazz Orchestra, diretta dal M° Walter Fantozzi, che renderà omaggio a Miles Davis e John Coltrane, affiancata dal M° Mauro Zazzarini. Sabato 8 agosto, il palco ospiterà il Roman Villanueva Sextet, che presenterà un mix di jazz contemporaneo e sonorità latinoamericane. La chiusura del festival, domenica 9 agosto, sarà affidata al trombettista Giacomo Serino con il suo Sestetto Scorretto.

Ogni sera, a partire dalle 20.30, si svolgerà AperiJazz nei suggestivi vicoli del centro storico, rendendo il tragitto verso la piazza un’esperienza affascinante. I concerti inizieranno alle 22.00.

Programma dei concerti:

Ore 22.00 – Piazza del Comune

– Venerdì 7 agosto: Priverno Jazz Orchestra con M° Mauro Zazzarini

– Sabato 8 agosto: Roman Villanueva Sextet

– Domenica 9 agosto: Giacomo Serino – Sestetto Scorretto

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.