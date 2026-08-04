Cisterna di Latina, controlli: denuncia per patente contraffatta

La Polizia Locale di Cisterna di Latina ha di recente effettuato controlli mirati per garantire la sicurezza sulle strade. Durante un’operazione condotta sulla Statale Appia, nei pressi del km. 54+500, gli agenti hanno fermato un veicolo che ha attirato la loro attenzione.

Alla guida della Volkswagen Sharan si trovava un giovane albanese, R. K., di 29 anni, residente nella zona. Durante il controllo, l’uomo ha mostrato una patente di guida di categoria B, rilasciata dall’Albania nel 2023, ma questo ha subito sollevato dubbi tra gli agenti.

Per verificare la validità del documento, gli operatori hanno effettuato un’analisi approfondita utilizzando strumenti tecnici. I risultati hanno dimostrato che la patente era completamente falsa. Pertanto, il ventinovenne è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale in certificazioni amministrative.

In aggiunta, è stata emessa una violazione amministrativa per guida senza patente, dato che il documento presentato era un’imitazione. È importante sottolineare che l’indagato è attualmente considerato solo un sospettato e che la sua posizione sarà esaminata dall’Autorità Giudiziaria durante il processo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla vicenda, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune.