Sabaudia, servizi comunali: contributo libri di testo fino al 22 settembre

Il Comune di Sabaudia ha reso noto che è possibile richiedere un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e di altri materiali didattici per l’anno scolastico 2026/2027. Questa iniziativa è rivolta alle famiglie che necessitano di un aiuto economico per l’acquisto di materiale scolastico.

Le richieste devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online SmartPA entro il 22 settembre 2026. È essenziale ricordare che, per poter ricevere il contributo, le famiglie devono allegare la fattura elettronica, sia per gli acquisti effettuati online che in negozi fisici.

Il Comune evidenzia che ogni domanda deve includere tutta la documentazione necessaria; eventuali omissioni potrebbero comportare l’esclusione dal contributo. È fondamentale inviare le richieste entro la scadenza stabilita, poiché quelle pervenute dopo il termine non saranno accettate.

Per ulteriori informazioni, le famiglie possono contattare la segreteria comunale o visitare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia per eventuali aggiornamenti.