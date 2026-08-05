Gaeta, presentazione della guida turistica “La Perla del Tirreno”

Questa mattina, nell’Aula Consiliare del Comune di Gaeta, è stata presentata la nuova guida turistica La Perla del Tirreno: Guida Turistica di Gaeta, realizzata da Jason Forbus e Lino Sorabella.

Il volume si propone di raccontare la città in modo dettagliato, affrontando argomenti che spaziano dai monumenti storici alle architetture religiose, dai musei al suggestivo litorale delle Sette Spiagge. Ricca di informazioni pratiche come orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità, questa guida è pensata per rendere la visita un’esperienza coinvolgente. Completano il testo le fotografie di Paolo Di Tucci e una mappa illustrata realizzata da Francesco Mignano. Inoltre, la guida include una traduzione integrale in inglese, per venire incontro alla crescente affluenza di turisti internazionali.

Il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha dichiarato: “Questa guida costituisce una risposta concreta e di alta qualità alla richiesta di promozione del nostro territorio. È un’opera curata nei minimi dettagli, che racchiude l’essenza di Gaeta, esaltando la sua storia, il patrimonio culturale e la bellezza dei paesaggi. Ringrazio gli autori e tutti coloro che hanno collaborato per creare uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra città.”

Gli autori, Jason Forbus e Lino Sorabella, hanno commentato: “Negli anni, gli operatori turistici ci hanno chiesto una guida e, per molto tempo, abbiamo esitato, consapevoli che realizzare un testo così completo fosse un compito impegnativo ma nobilissimo.”

Il volume sarà disponibile a partire dalla prima settimana di agosto, nelle librerie locali, presso le strutture ricettive e sui principali canali di vendita online.