Latina, chiusura botteghino Teatro Gabriele D’Annunzio: agosto 2026

Latina informa i cittadini che il botteghino del Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio sarà chiuso per la consueta pausa estiva, che si svolgerà da lunedì 3 agosto a lunedì 31 agosto 2026. Il servizio riaprirà martedì 1 settembre, quando avrà inizio anche la campagna abbonamenti per la Stagione Teatrale “Liberi di Scegliere” 2026/2027.
Dal 1° al 15 settembre, gli appassionati di teatro potranno acquistare gli abbonamenti, garantendosi un posto in una stagione che promette di essere ricca di emozioni, con artisti di grande talento e spettacoli di alta qualità.
Il Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio augura a tutti una serena estate e invita il pubblico a tornare a settembre per vivere insieme esperienze indimenticabili sul palcoscenico.
Per ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Latina.