Latina, avviso per concessione stadi: domande aperte

Il Comune di Latina ha recentemente pubblicato un avviso pubblico relativo alla concessione temporanea dello Stadio Comunale Francioni e del Campo di calcio Bondioli, in preparazione per la stagione sportiva 2026/2027.
Questo avviso riguarda l’affidamento a breve termine dei suddetti impianti sportivi. Tale misura sarà in vigore fino al termine della procedura di gara europea, che porterà all’assegnazione di una concessione di lungo periodo della durata di vent’anni.
Le persone interessate possono consultare il sito ufficiale del Comune di Latina per ottenere tutte le informazioni necessarie, comprese la documentazione richiesta e le modalità di partecipazione.
In caso di ulteriori domande o necessità di chiarimenti, si raccomanda di visitare il link indicato nel post ufficiale del Comune, dove sono disponibili dettagli aggiuntivi.