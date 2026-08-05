Cisterna di Latina, incontro per criticità trasporto pubblico

Questa mattina, il Sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, ha avuto un incontro presso il Palazzo comunale con Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di ASTRAL, per affrontare le problematiche relative al trasporto pubblico locale.

All’incontro hanno partecipato anche Giuseppe Acampora, del Comitato spontaneo del quartiere San Valentino, Pietro Cioffi dell’Associazione Insieme per Le Castella, l’assessore Andrea Santilli e il consigliere Gino Cece.

Durante la riunione, il Sindaco ha evidenziato la necessità di modificare il percorso della Linea 4 per il quartiere San Valentino. È stata proposta l’inclusione del viale Adriatico nel tragitto, al fine di migliorare l’accesso alla chiesa di San Valentino e alla Farmacia Comunale, sostituendo il passaggio lungo via Giovani Vittime della Strada, che risulta poco funzionale.

Per le Linee 3 e 5, che servono la borgata di Le Castella, si è richiesta una revisione del percorso per estenderlo a via Cesare Ottaviano Augusto, viale Kennedy, via delle Mimose e via Giovanni XXIII, dato che attualmente la corsa è limitata a via Civitona.

Il Sindaco ha sottolineato anche l’importanza di garantire un numero adeguato di corse in vista dell’inizio dell’anno scolastico. È già stato programmato un nuovo incontro con i tecnici di ASTRAL per la prossima settimana, come comunicato dal Comune.