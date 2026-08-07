Priverno, Festa Medievale di Fossanova: acquisto biglietti online

Il Comune di Priverno ha introdotto un servizio che permette di acquistare i biglietti per la Festa Medievale di Fossanova online. Questa iniziativa è stata pensata per aiutare i visitatori a risparmiare tempo, evitando così le lunghe attese all’ingresso.
Grazie al nuovo servizio Salta la Fila, chi desidera partecipare all’evento potrà acquistare i biglietti in modo semplice e veloce: prima di partire da casa, direttamente dal parcheggio o anche durante il tragitto verso la festa. Una volta completato l’acquisto, il biglietto arriverà direttamente sullo smartphone, garantendo un accesso immediato ai varchi d’ingresso.
Per utilizzare questo servizio, è disponibile un link diretto per l’acquisto, facilmente reperibile sia nella home page del sito ufficiale che nella sezione dedicata ai biglietti. I cittadini possono procedere all’acquisto cliccando qui: https://tinyurl.com/5cjdv6p3.
Al momento, non ci sono ancora dettagli sulla data e l’orario della Festa Medievale di Fossanova, né informazioni sugli organizzatori dell’evento. Si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune di Priverno per rimanere aggiornati.