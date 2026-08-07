Gaeta, incontri religiosi: appuntamenti ad agosto

Da domani, 7 agosto, prenderanno il via diversi incontri e celebrazioni religiose nella zona di Sant’Agostino. Questi eventi sono stati organizzati per i turisti e i parrocchiani che desiderano approfondire il loro legame con la fede.

Di seguito il programma delle celebrazioni:

– Venerdì 7 agosto alle ore 18:00 presso Sant’Agostino;

– Domenica 15 agosto, in occasione della Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria, alle ore 21:00 presso Quirino;

– Sabato 22 agosto alle ore 17:00 presso Torre San Vito;

– Venerdì 28 agosto, in memoria di Sant’Agostino, alle ore 19:00 presso Miramare, con una benedizione e una preghiera per la Piana di Sant’Agostino.

Le Sante Messe parrocchiali si svolgeranno regolarmente per tutto il mese di agosto negli stessi orari:

– Feriali e sabato: ore 18:30

– Festivi (15 agosto) e Domenica: ore 9:00, 18:30, 20:00.

Le confessioni in chiesa saranno disponibili ogni giorno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 17:00, in concomitanza con le Sante Messe.

Come riportato nel post ufficiale, l’invito è esteso a tutti: “Maria Odigitria, madre del cammino, ci guidi e ci benedica!”.